تأجيل مباراة بلدية المحلة وبني عبيد في إفتتاح القسم الثاني



على جانب أخر تم أيضا تأجيل مباراة جمهورية شبين وضيفه سرس الليان بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.



وتم تأجيل المباراتين لتقام االسبت المقبل شرط الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.



جدير بالذكر أن مباريات الجولة الثانية بالقسم الثانى تقام الثلاثاء المقبل.

وجاء القرار بسبب عدم الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة المباراة على ملعب بلدية المحلة.