حماقي يعلن دعمه للأبطال الألعاب الفردية ماديا واعلاميا كمساهمه في إعداد فريق اوليمبي قوي لمصر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:37 م
بوابة الفجر
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كشف النجم محمد حماقي عن دعمه لأبطال مصر في الألعاب الفردية ممن حققوا مؤخرا العديد من الإنجازات في البطولات الدولية المختلفة .


وفي رسالة سامية لدور المجتمع المدني و"قوته الناعمة" في دعم الشباب الذين يرفعون اسم مصر في المحافل  الرياضية الدولية .. كتب حماقي علي صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا : "الحقيقة أنا بقالي فترة بتابع بشغف أبطالنا في كل اللعبات الفردية، وتابعت مؤخراً ظهورهم على السوشيال ميديا بالإعلان عن موقع "تتويج نيوز" للأخبار الرياضية، واللي بعتبره خطوة حقيقية لتعريف الشعب المصري بيهم وبإنجازاتهم وبطولاتهم وقد إيه هم بيضحوا وبيتعبوا عشان يحققوا الميداليات ويرفعوا راس مصر على منصات التتويج العالمية والأوليمبية".



وواصل حماقي كلمته قائلا : "ومن باب المسئولية الاجتماعية تجاه الأبطال دول قررت إني أدعمهم اجتماعياً ومادياً وإعلامياً خلال المرحلة الجاية وإني أخصص جزء من إيرادات الحفلات التي هتُقام خلال الفترة الجاية بعد رجوع النشاط الفني والحفلات بإذن الله للاستعداد لأوليمبياد طوكيو ٢٠٢١، والتجربة دي إن شاء الله تبقى مرحلة أولى لإعداد فريق أوليمبي قوي لمصر قادر على المنافسة الحقيقية في أوليمبياد باريس ٢٠٢٤ ولوس انجلوس ٢٠٢٨ .


جدير بالذكر أن الفترة الحالية شهدت الكثير من الإنجازات لأبطال مصر في الألعاب الفردية في البطولات الدولية المختلفة، بعد عودة الحياة من جديد للحياة الرياضية عقب توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.



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