مكتبة الإسكندرية تنظم دورة لتعليم الهيروغليفية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:35 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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الإسكندرية في 24 نوفمبر– ينظم مركز دراسات الخطوط بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية دورة لتعليم الهيروغليفية، وذلك بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020. يحاضر في الدورة الدكتور أحمد حمدي عبد المنعم؛ أستاذ مساعد تاريخ وآثار مصر والشرق الأدنى، كلية الآداب جامعة الإسكندرية.


تهدف هذه الدورة إلى نشر الاهتمام بين الطلاب والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة، مع تزويد الطلاب بالمصادر الدراسية الأساسية للتعامل مع النصوص المصرية القديمة من خلال التدريب العلمي على قراءة وتحليل وفهم النصوص.


ويأتي تنظيم هذه الدورات انطلاقًا من الإيمان الراسخ لدى مكتبة الإسكندرية بأن دراسة اللغة المصرية القديمة أمر أساسي لفهم الحضارة المصرية القديمة. وقد تم تصميم الدورات لتدعم فهم الحضارة المصرية القديمة، وتعلم المبادئ الأولى لفهم اللغة المصرية القديمة، مع دراسة بعض الجمل والقواعد البسيطة. وسيدرس الملتحقون بدورة تعليم الهيروغليفية أهم الموضوعات الأساسية لتعلم اللغة المصرية، والتي تتضمن قراءة أسماء الملوك والنبلاء وكذلك النصوص المسجلة على جدران المعابد والمقابر والتوابيت واللوحات الجنائزية والتذكارية، والتعرف على القواعد الأساسية التي تقوم عليها اللغة المصرية القديمة. 


وتأتي هذه الدورة في بداية برنامج الدورات التعليمية التي ينظمها مركز دراسات الخطوط للعام السابع عشر على التوالي في مجال الخطوط واللغات والقديمة؛ والذي يقبل عليه عدد كبير من المهتمين من مفتشي الآثار، وأمناء المتاحف، وطلبة الدراسات العليا، والمرشدين السياحيين. 


تبدأ دورة تعليم الهيروغليفية من يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020، وتستمر حتى يوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وذلك يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، من الساعة 1,30 إلى 3,30 مساءً.



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