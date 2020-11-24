بالابيض.. ديانا هشام تبهر جمهورها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:33 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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شاركت الفنانة ديانا هشام جمهورها بنشر صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".


وكانت الصورة سيلفي، وارتدت بلوزة بيضاء كات، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها ،وحازت الصور على الكثير من الاعجابات.

تميزت ديانا فى أدوارها فى مسلسل قمر هادى، مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.



يذكر أن ديانا هشام قدمت دور "هنا" في مسلسل "الحساب يجمع" خلال شهر رمضان قبل الماضي وأن انضمامها للمسلسل جاء عن طريق الصدفة.


وكانت قد كشفت عن رفضها التام لأي دور به مشاهد إغراء، وتمنت تقديم شخصية فتاة شريرة.

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