اعظم السيمفونيات تتواصل على المسرح الكبير بالاوبرا





يواصل اوركسترا القاهرة السيمفونى تقديم سلسلة حلقات اعظم السيمفونيات حيث يقدم حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى وبمشاركة عازف الڤيولينه الدكتور حسن شرارة وذلك فى الثامنة مساء السبت ٢٨ نوفمبر على المسرح الكبير .









يتضمن البرنامج كونشيرتو الڤيولينه - السيمفونيه الثالثة للمؤلف الالمانى الشهير بيتهوفن وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء بعام بيتهوڤن الى جانب السيمفونيه السابعه لدڤوراك .







