محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مستشفى أبشواي المركزى، للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بحضور الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد سير العمل بأقسام الإستقبال والطوارئ وغرفة الكشف بالمستشفى، وأكد المحافظ على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وتابع المتحدث الرسمي، أن المحافظ خلال تفقده لمستشفي أبشواي المركزي، استمع لشرحٍ وافٍ من مدير المستشفى عن أهم الخدمات التى تقدمها المستشفى، كما استعرض مدير المستشفى قطعة الأرض المخصصة لتوسعات العيادات الخارجية تبرعًا من أحد المواطنين، ووجه المحافظ بسرعة البدء فى تنفيذ الأعمال عليها لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

وتفقد محافظ الفيوم قطعة الأرض المزمع إنشاء موقف سيارات الأجرة الجديد بأبشواي عليها، والبالغ مساحتها 6 ألاف متر مربع، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة الإنشاءات بالموقف الجديد، وتمهيد ورصف الطريق المؤدى إليه، لتيسير حركة دخول وخروج السيارات.

كما التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من أهالي الشواشنة بمركز يوسف الصديق، واستمع لمطالبهم التى تمثلت في إنشاء موقف لسيارات الأجرة (القاهرة- الشواشنة)، ووجه المحافظ بتجهيز موقف يتسع لكافة سيارات الأجرة، كما وجه برفع مخلفات التطهير على جانبي ترعة الشواشنة بالتنسيق بين مسئولي مجلس مدينة أبشواي ومسئولي الري.
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى أبشواى المركزي وموقف سيارات الأجرة الجديد

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