ريال مدريد يحسم مصير فاسكيز

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد قرر الاستغناء عن أحد اللاعبين المميزين في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد.

وأكد برنامج الشيرنجيتو الإسباني أن إدارة ريال مدريد قررت عدم تجديد عقد لوكاس فاسكيزوبالتالي سيرحل مجانًا عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني أن إلى عقد فاسكيز مع ريال مدريد ينتهي في يونيو المقبل ولم تحدث أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد في الموسم الحالي.

وأوضح البرنامج الإسباني أن زيدان يلجأ لاستغلال قدرات فاسكيز في أكثر من مركز لتعويض الغيابات مثل الجناح الأيمن والظهير الأيمن ولاعب الوسط المهاجم.

وأفاد البرنامج الإسباني بأن ريال مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

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