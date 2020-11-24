شاهد.. سيرين عبد النور تداعب طفلها

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تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، من خلال نشر حياتها اليومية عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت سيرين عبد النور، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، بواسطة خاصية ستوري ، وكانت في الفيديو تداعب طفلها الصغير وتلعب معه.





كانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.





ويعتبر مسلسل "دانتيل" أيضاً من آخر أعمال سيرين عبد النور والذي عرض حصريًا على "شاهد VIP".



