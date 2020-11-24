الاتحاد الافريقي يعقد المنتدى الوزاري الثاني للطاقة





تعقد مفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة اليوم الثلاثاء المنتدى الوزاري الثاني للطاقة تحت عنوان "تأمين مستقبل الطاقة في إفريقيا في أعقاب كوفيد-19" بالتزامن مع جهود الاتحاد الافريقي لدفع الانتعاش الاقتصادي.





وذكر الاتحاد الافريقي - في بيان اليوم - أن الهدف من المنتدى "الافتراضي" هو الاتفاق على الإجراءات وتعزيزها لضمان الانتعاش الاقتصادي المستدام وتوسيع نطاق استثمارات الطاقة في أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة التي تتزامن مع نهاية خطة العمل العشر الأولى من جدول الأعمال 2063.





وأوضح الاتحاد الأفريقي أن هذه الإجراءات تشمل سياسات تسريع الوصول إلى الطاقة وتعزيز التجارة والتكامل الإقليمي ووضع رؤية قابلة للتنفيذ لقطاع طاقة أفريقي مزدهر.





ومن المقرر أن يتطرق المنتدى إلى مناقشة البناء على نتائج المنتديات الوزارية رفيعة المستوى التي عقدتها مفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة طوال عام 2020 وفق نتائج المنتدى الوزاري الأول لعام 2019 وسيناقش المشاركون العديد من القضايا بما في ذلك ضمان الانتعاش المستدام في الازمات وسد فجوة التمويل والاستثمار.





ويهدف المنتدى لوضع معالم جديدة وتطوير خارطة طريق لتوجيه المزيد من المشاركة المشتركة لمفوضية الاتحاد الأفريقي والوكالة الدولية للطاقة لتحقيق أهداف الوصول والأهداف الاقتصادية والبيئية المنصوص عليها في كل من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وأجندة 2063 والبناء على مبادرات الطاقة الجارية في الاتحاد الأفريقي وبرامجها وكذلك المبادرات المشتركة مع الشركاء الدوليين.