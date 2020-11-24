الخميس.. حفل مناقشة رواية "كبسولة الموت" لـ"داليا مجدي" بدار الهلال





تنظم مؤسسة دار الهلال في تمام السادسة من مساء الخميس 26 نوفمبر، حفل مناقشة وتوقيع رواية "كبسولة الموت" للدكتورة داليا مجدي عبدالغني، الصادرة حديثًا ضمن سلسلة روايات الهلال برئاسة تحرير الكاتب الصحفي خالد ناجح.









يُقام حفل المُناقشة والتوقيع بقاعة جورجي زيدان بالدور الثاني بمؤسسة الهلال، بحضور المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة دار الهلال، ويُشارك في المناقشة الشاعر شعبان يوسف، والكاتب الصحفي محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة الدستور، والروائية الدكتورة سهير المصادفة، ويدير اللقاء السيناريست مجدي صابر.









قدّم للرواية الكاتب والسيناريست مجدي صابر، ويقول في المقدمة: "المدهش في هذه الرواية أنك للوهلة الأولى عند الشروع في القراءة، تظن أنك تُشاهد – لا تقرأ – دراما تلفزيونية حافلة بالشخوص التي تنبض بالحياة بسلاسة مدهشة، فقد برعت الكتابة في تشريح الحالة النفسية لأبطال الرواية وكأنها مُحلل نفسي بارع ترسم شخوصًا من لحم ودم في جميع أحوالهم سواء السعادة أو الغضب أو الكراهية أو الرغبة المُستعرة في الانتقام، وقد اتسم أسلوب الكاتبة باللغة السلسة الفياضة والجذابة والوصف الأنيق في نعومة تؤكد على مهارة استخدام اللفظ واللغة الأدبية.









وذلك بقلم ماهر حتى أنك تظن أن صاحبته قد مارست الكتابة لسنوات طويلة، وليس فقط لمدة ثلاثة أعوام وثلاث روايات، يدهشك تقلبات مصائر أبطال (كبسولة الموت) بدون أن تشعر إقحام أرادة الكاتبة في مصائر أبطالها، وكان مصيرهم بيد القدر، لا بعلمها هي، عليهم أن يخضعوا لع في تسليم كامل.. وكذلك يحدث التحول في مصائر الأبطال بشكل طبيعي لا افتعال فيه، ولا لّي لمسار الشخصيات عُنوة".







