بالفيديو.. "ماعت" تكشف انتهاكات نظام أردوغان ضد النساء

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:40 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
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كشف تقرير بالفيديو عن الجرائم والانتهاكات التى يمارسها أردوغان، ضد النساء في تركيا، وهو الأمر الذى يثير الكثير من الغضب والتحفظات الشديدة، نتيجة تزايد قمع وانتهاك حقوق المرأة، وتعرضها للعنف فى تركيا.

 

وكشف التقرير، التظاهرات النسائية التى خرجت بالمئات ضد أردوغان، بسبب الجرائم التى يتعرضن لها في اسطنبول، مطالبين بحقوقن التى حرمن منها طوال الفترة الماضية، وعجز الحكومة عن حل هذه الأزمة المتزايدة، بالإضافة إلى الإحصائية التى أوضحت أن 284 امرأة لقيت حدفها خلال الشهور الثمانية الماضية، منهم 40 ضحية خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 أمراة خلال عام 2018.

 

وأوضح التقرير الذى أعدته ماعت جروب، أنه رغم أن تركيا وقعت على اتفاقية اسطنبول الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة ، إلا أن الحكومة عاجزة على تحقيق مطالب وتوفير حقوق المرأة في تركيا.

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