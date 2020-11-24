الانتهاء من تدريب 4 آلاف موظف للانتقال للعاصمة الادارية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تدريب 4 آلاف و81 موظفا من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة على حزمة من البرامج والأساسيات وذلك بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

وأوضح الجهاز في تقرير أصدره اليوم الثلاثاء، وتضمن بعض الجهود التي تم القيام بها خلال شهر أكتوبر الماضي، أنه قد تم أيضا الانتهاء من دراسة إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب "التسوية" لعدد 1458 موظفا من مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك طبقا للضوابط والمعايير المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ودراسة تثبيت عدد (8049) موظفا، إلى جانب دراسة نقل عدد (240) موظفا من وإلى مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما انتهى الجهاز -وفقا للتقرير- من دراسة تعديل الشكل التعاقدي لعدد (3252) موظفا، ودراسة منح حافز التميز العلمي إلى (135) موظفا ببعض الجهات الإدارية ممن حصلوا على دبلوم عال أو ماجستير أو دكتوراه في مجال التخصص.

وفي سياق آخر، كشف التقرير عن انتهاء الجهاز من دراسة تنفيذ قرارات تكليف (581) موظفا من كوادر المهن الطبية ببعض الجهات الإدارية، كما انتهى أيضا من دراسة تمويل درجات (234) وظيفة ببعض الجهات الإدارية.

وعلاوة على ذلك، أتم الجهاز دراسة تنفيذ (2386) حكما قضائيا متنوعا، وانتهى من دراسة تصويب الوضع الوظيفي إلى (13) موظفا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وبشأن تقييم المتقدمين لشغل وظائف، فقد انتهى الجهاز من تقييم (9710) متقدمين لشغل وظائف أو الندب على وظائف بمختلف الجهات بالجهاز الإداري للدولة ومن بينها وزارتا النقل والتعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد المصري لكرة القدم وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

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