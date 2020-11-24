فريق قلما بطلا لدوري كرة القدم لمراكز شباب قرى القليوبية

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توج فريق كرة القدم بمركز شباب قرية قلما، مركز قليوب، اليوم الثلاثاء، بطلا لنهائي دروي مراكز الشباب بالقليوبية في نسخته الثامنة، عقب فوزه في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بنها، ونظيره فريق شباب كفر طحا، بشبين القناطر، والتي انتهت بتقدم قلما بهدفين مقابل لا شئ.



شهد المباراة والتي جرت وسط إجراءات إحترازية لمواجهة تفشي فيروس كرونا المستجد، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، وقيادات مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



قدم المحافظ والدكتور محمود الصبروط كأس البطولة والميداليات التذكارية، لحكام المباراة النهائية، وميداليات المركز الثاني وسط أجواء احتفالية بين اللاعبين والأجهزة الفنية ومجالس إدارات الفرق المشاركة.



وقال الدكتور محمود الصبروط، إن الدوري يهدف لشغل فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع، واكتشاف المواهب الجيدة، وصقلها لتدعيم فرق الأندية الرياضية بالمحافظة، وتوطيد الصداقة والمحبة بين شباب المحافظة.



وأضاف الصبروط، أن المبارة تمت تحت شعار مبادرة وزارة الشباب والرياضة "مصر أولا.. لا للتعصب" التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور اشرف صبحي، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام برئاسة كرم جبر، لمناهضة التعصب في الوسط الرياضي، مشيرًا أن المديرية نظمت عدد من الندوات التثقيفية للشباب، للتعريف بأهمية نبذ التعصب الرياضي، والتحلي بالروح الرياضية، والتي تهدف إلى الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسه في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وأهمية احترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجماهير والإدارين، والعمل على تهدئة المشاعر والحفاظ على سلامة الجماهير.



يذكر أن الدوري نفذ على ثلاث مراحل بدأ الدوري بالأدوار التمهيدية على مستوى الإدارات الفرعية، والمرحلة التي تليها الأدوار النهائية على مستوى المحافظة، أما المرحلة الأخيرة فكانت المباراة النهائية بين فريقي مركز شباب كفر طحا مركز شبين القناطر، ومركز شباب قلما.