جمعية الأطرش تحتفل بذكرى ميلاد "أسمهان" بنادى ٦ أكتوبر





تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بذكرى ميلاد صوت الكروان الفنانة "أسمهان" الذى يوافق ٢٥ نوفمبر عام ١٩١٧، بالتعاون مع نادي ٦ أكتوبر الرياضي برئاسة المستشار عبد الناصر خطاب رئيس مجلس إدارة النادي، فى الساعة السابعة من مساء يوم الخميس ٢٦ نوفمبر الجارى، بقاعة حفلات النادي .









يتضمن برنامج الإحتفال، عرض فيلم تسجلي بعنوان "لحن لم يتم" عن قصة حياة الفنانة "أسمهان" بصوت الموسيقار فريد الأطرش والفنان يوسف وهبي والأمير فؤاد الأطرش، من إخراج عادل السيد، كما يتضمن الحفل باقة متنوعة من روائع الفنانة أسمهان والموسيقار فريد الأطرش، يتغني بها كوكبة من المطربين والمطربات، ويلقي عدد من الشعراء قصائدهم الشعرية، إشراف فني دكتور نبيل قطيط .







