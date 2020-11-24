عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن تصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع رئيسي مجلس إدارة شركة جريفولز الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.



ووجه الرئيس السيسي، بضغط الجدول التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.



كما وجه بالبدء الفوري في إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر.

