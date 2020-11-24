عاجل.. السيسي يُصدر توجيها جديدا بشأن تصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع رئيسي مجلس إدارة شركة جريفولز الإسبانية لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

ووجه الرئيس السيسي، بضغط الجدول التنفيذي للمشروع القومي لتصنيع وتجميع مشتقات البلازما في مصر، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

كما وجه بالبدء الفوري في إنشاء مراكز تجميع مشتقات البلازما في مصر.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ يوم

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ 19 دقيقة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري من موسيماني للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يحسم مصير الهداف الصغير

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ أقل من ساعتين

محلل بي إن سبورتس يكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

12:49 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»