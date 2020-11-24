قفزة في أسعار النفط خلال التعاملات و"برنت" يتجاوز الـ 45 دولار

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:13 م
بوابة الفجر
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قفزت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "برنت" مستوى 45 دولار، بفضل آمال لقاح الوباء.

وارتفعت أسعار الخام مع توالي الأنباء الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا مما يعزز الآمال بتعافي أسرع في الطلب على النفط، بينما تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الضوء الأخضر لبدء انتقاله للسلطة.

فيما يأمل المستثمرون بأن تقوم "أوبك+" بتمديد قيود إنتاج النفط إلى العام المقبل حينما تجتمع الأسبوع المقبل، بسبب ضعف الطلب وسط موجة ثانية من "كوفيد -19".

ويترقب المستثمرون الكشف عن البيانات الأولية بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة من قبل معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.4 بالمائة إلى 46.72 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي.

كما صعد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 1.4 بالمائة إلى 43.68 دولار للبرميل.

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