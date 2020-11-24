سياسي يكشف شكل العلاقة بين واشنطن وانقرة مع قدوم بايدن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
أية سويد
Advertisements
في وقت يراقب العالم سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان سياساته المثيرة للجدل بالمنطقة ويصد علي تدخله في الأزمة الليبية برغم زيادت التوترات بينه وبين دول الاتحاد الأوروبي.

ومنذ ايام، اقترح الكونجرس قانون استقرار ليبيا، والذي ينص علي ان للولايات المتحدة دور أكثر فاعلية في الدبلوماسية لحل النزاع من أجل دعم المساعدات الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية، ولتحسين الإدارة المالية للقطاع العام في ليبيا، وتحديدا البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط".


ومن شأن القانون، وفقا لعضو الكونجرس ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تيد دويتش، معاقبة الذين يدعمون الجنود المرتزقة والميليشيات، وينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة".


وبشأن العلاقة المستقلية بين تركيا وامريكا خاصة بعد إقرار الكونجرس قانون استقرار ليبيا والذي ينص بالاساس علي معاقبة الاطراف الخارجية الي تتدخل في الازمة الليبية، أشار الخبير بالشأن التركي، محمد ربيع إلي أن العلاقة بين تركيا وأمريكا، خاصة بعد اقرار الكونجرس قانون استقرار ليبيا واللي بينص بالأساس علي معاقبة الاطراف الخارجية الي تتدخل في الازمة الليبية، من المتوقع ان تشهد توترا تغير كبير بقدوم بايدن إلى البيت الابيض.

وذكر أن ذلك الأمر يقلق ثردوغان للغاية خاصة وأن بايدن أعلنها صراحة، بأنه سوف يدعم المعارضة التركيك للوصول إلى الحكم والإطاحة بأردوغان.

ونوه ربيع الي أن سياسات أردوغان تسببت بتضرر مصالح الولايات المتحدة في المنطقة.

وأوضح أن قانون استقرار ليبيا الذي صدر من الكونجرس الامريكي ياتي في إطار دعم الجهود العالمية لتهدئة الأوضاع في ليبيا لما تشكلة من تهديد للامن والاستقرار الدوليين، لذلك سوف تشهد الفترة المقبلة توتر شديد في العلاقات ببن واسنطن وأنقرة، فضلا عن العقوبات التي تنتظر تركيا في المستقبل نتيجة سياسات أردوغان العدائية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يُرحب برحيل نجم الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من الكاف قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 10 ساعات

بعد ضم أحمد سامي.. تعرف على صفقات بيراميدز الجديدة

منذ أقل من ساعة

الأرصاد توجه نصائح للمواطنين للتعامل مع حالة عدم الاستقرار

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الوزراء: توجيهات عاجلة من السيسي بشأن الحضانات

منذ ساعة و 19 دقيقة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

إقرار قانون أمريكي يمنع تسليم تركيا مقاتلات إف-35

"المسماري": إجماع ليبي على رفض الاتفاق بين أردوغان والسراج

كثير الكلام قليل الفعل.. أردوغان يهدد بغلق قاعدتين أمريكيتين

هل تتأثر علاقة أردوغان بالإخوان جراء أطماعه في ليبيا وسوريا؟

أحمد موسى يكشف عن مخطط تركيا في ليبيا (فيديو)

كاتب: أردوغان زعيم عصابة يريد نهب ثروات الشعب الليبي في البترول

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:04 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

الصحة: مصر تستعد لإنتاج لقاح كورونا بعد انتهاء التجارب المرحلية.. فيديو

06:59 م

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

05:32 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»