دراسة جديدة: العسل والحبة السوداء يسرع تعافي مصابي كورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
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كشفت دراسة جديدة أن تناول العسل مع الحبة السوداء يسرع من تعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، بخلاف فوائده المذهلة للإنسان

ووفقا للدراسة التي تم نشرها عبر موقع  "ميد آر إكس في" للأبحاث الطبية، أكدت أن تناول ما مقداره جراما واحداً من العسل، إضافة إلى ما يقارب الـ 80 مجم من الحبة السوداء  لكل كجم من وزن الجسم بشكل يومي، يعجل من شفاء المصابين بكورونا وتخفيف آلامهم.

وأوضحت الدراسة أن تناول العسل والحبة السوداء، يخفف الأعراض خلال مدة تراوحت من ثلاثة إلى سبعة أيام، وساعد في شفاء المصابين بفيروس كورونا قبل أربعة أيام من شفاء الفريق الآخر الذي لم يتناول العسل والحبة السوداء. 

والحبة السوداء يطلق عليها علميا Nigella sativa، وهي أحد أنواع النباتات العشبية منها حبة البركة والكمون، كما يستخرج منها زيت حبة البركة والذي يتصف بالعديد من الخصائص التي تجعل منه علاجا فعالا للعديد من الأمراض الصحية.

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