الأهلي ضد الزمالك.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا





تسود حالة من الصمت والترقب داخل الشارع الرياضي المصري، انتظارًا لمباراة نهائي الحلم الكبير بين الأهلي والزمالك في ختام بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا





ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع الأهلي والزمالك وجها لوجه، في تمام الساعة التاسعة من مساء الجمعة المُقبلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.





الأهلي كان قد تأهل للدور النهائي عقب فوزه في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.





وعلى الجانب الآخر تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لنفس الدور عقب إقصاء الرجاء الرياضي المغربي، بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.



