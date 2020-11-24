الإدارية العليا تؤيد إلغاء غلق ماكينة "طحن الغلال" المملوكة لشخصين بالمنيا



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، خالد جابر، د.هشام عزب، نواب رئيس مجلس الدولة.



وثبت للمحكمة أن المطعون ضدهما كانا قد تملك بطريق الميراث الشرعي عن مورثهما والدهما محل تجاري عبارة عن ماكينة الطحن الغلال كائنة بمحافظة المنيا، وتلك الماكينة صادر لها ترخيص تشغيل من الجهة الإدارية، وبناء على شكوى من أحد المواطنين ضد ماكينة الطحين، قام مكتب الأمن الصناعي بالتفتيش على الماكينة المذكورة، وجد بعض المخالفات تتمثل في عدم نقل الرخصة إلى من آلت إليه الملكية، وعدم وجود أجهزة الإطفاء اللازمة والصالحة للاستعمال، وعدم توافر شرط المسافة، وأن ذلك يشكل خطرا داهم على الأمن العام والصحة العامة، وبناء على ذلك صدر القرار المطعون فيه من رئيس مركز ومدينة بني مزار بإغلاق المحل.



وأكدت الحيثيات، إنه في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام، يمكن تداركه نتيجة إدارة محل من المحال التي تسري عليها أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954، فقد أعطى المشرع سلطة إصدار قرار بإيقاف المحل كليا أو جزئيا لمدير إدارة الرخص، وإذ صدر القرار المطعون فيه من رئيس مركز ومدينة بني مزار فإنه يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ووقع مخالفا للقانون، خليقا بالإلغاء.



ولم تأخد المحكمة، بما ساقته الجهة الإدارية، أن القرار المطعون فيه صدر من مختص إذ أنه صدر من رئيس مركز ومدينة بني مزار وهو الرئيس الأعلى لمدير إدارة الرخص المختص بإصدار القرار، فهذا مردود عليه بأنه في الحالة التي يخول فيها المشرع للمرؤوس سلطة إصدار القرار دون معقب عليها من رئيسه الأعلى، فلا يجوز للرئيس أن يحل نفسه محل المرؤوس في إصدار القرار أو التعديل فيه، وقد جاء نص المادة (12) من القانون رقم 453 لسنة 1954 سالفة الذكر صريحا في النص على اختصاص مدير إدارة الرخص بإصدار القرار المطعون فيه.



أيدت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من الدرجة الأولي عام ٢٠١٣، والمتضمن إلغاء قرار الجهة الإدارية بغلق ماكينة طحن الغلال المملوكة لشخصين ورثها عن والدهما المتوفي، ورفضت المحكمة الطعن المقام من محافظ المنيا بصفته ورئيس مركز ومدينة بني مزار بصفته، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.