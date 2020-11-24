مصرع نجار في مشاجرة بسبب خلافات مالية بقليوب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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لقي نجار مسلح مصرعه، اليوم الثلاثاء، على يد 3 أشقاء يعملون معه في نفس المجال في مشاجرة بسبب الخلافات المالية بقليوب. 

حيث تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء في الشارع وتركوه غارقا في دمائه جثة هامدة، وسط ذهول المارة والمواطنين وفروا هاربين. 

جرى نقل الجثة للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على القتيل وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة، وسرعة ضبط المتهمين، فيما تكثف أجهزة الأمن من جهودها لضبط المتهمين الثلاثة.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارًا من أجهزة الأمن بقليوب، بنشوب مشاجرة بين 4 شباب بمنطقة بحري السكة الحديد، بمحيط موقف قرية حلابة، ووجود جثة.

أخطر اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي، وانتقل العميد خالد محمدي رئيس مباحث المديرية، وتبين أن الجثة لنجار مسلح، وأنه تشاجر مع 3 أشقاء يعملون بنفس مهنته، بسبب خلافات مالية بينهم، فتعدوا عليه بالأسلحة البيضاء حتى سقط صريعا وسط الشارع وفروا هاربين.

تشكل فريق بحث جنائي لملاحقة المتهمين وضبطهم، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق.

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