كسوف كلي وصراعات دولية وتغيير مصير حكام.. خبيرة علم الفلك تكشف أهم أحداث ديسمبر المقبل (فيديو)

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كشفت الدكتورة عبير فؤاد خبيرة علم الفلك، حقيقة إظلام الأرض نهاية ديسمبر 2020، قائلة: إن يوم 14 ديسمبر المقبل سيشهد كسوف كلي للشمس، وهذا يعني اختفاء الشمس كليًا، وهذا يحدث في دول أخرى غير مصر مثل جنوب غرب إفريقيا وجنوب أمريكا الجنوبية والأرجنتين وتسيلي وأجزاء من استراليا وعلى المحيط الاطلنطي والهندي والهادي، ولا يتم رؤية إظلام الأرض في الوطن العربي بأكمله.



وأضافت "عبير فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن 21 ديسمبر تاريخ هام جدًا فلكيًا، منوهًا بأنه سيشهد حدث فلكي هام يسمى الاقتران العظيم بين كوكب المشتري وكوكب زحل، والذي يحدث كل 19 عام مرة، مما يتسبب في تغيير عام على مستوى العالم ويؤدي لصعود حكام وهبوط آخرين، وربما يتعرض رئيس أمريكا لمكائب كبيرة، وهذا اليوم سيشهد تغيير لشكل العالم والدول بشكل عام.



وتابعت خبيرة علم الفلك، أنه يوم 23 ديسمبر سنشهد مربع فلكي بين المريخ كوكب الحرب وبلوتو كوكب الدمار والذي قد يؤدي لمواجهات دولية وصراع قوى في هذا اليوم، مما يتسبب في ظهور صراعات دولية على السطح.



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في ضوء تداول أنباء بشأن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة بنهاية ديسمبر المقبل، نتيجة لحدوث عاصفة شمسية، فقد نفى المعهد القومي للبحوث الفلكية، الأمر، وأنه غير موجود علميًا.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الأنباء المتداولة بشأن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة بنهاية ديسمبر المقبل.



شائعة إظلام الأرض

تداولت أنباء عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض كوكب الأرض لثلاثة أيام مظلمة بنهاية ديسمبر المقبل، نتيجة لحدوث عاصفة شمسية.



لم يتم الرصد

وعلى الفور، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عدم صحة ما تم تداول عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص إظلام الأرض.



وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في بيان، أنه لا صحة لتعرض كوكب الأرض لأيام مُظلمة نتيجة حدوث عاصفة شمسية، مشددًا على أنه لم يتم رصد أي ظواهر غير طبيعية تتعلق بهذا الشأن أو غيره حتى الآن.



وقال: كثيرا ما تتردد مثل هذه الأنباء بالتزامن مع قرب نهاية العام وبداية عام جديد، مشيرًا إلى أن العواصف الشمسية ليس لها أي علاقة بإظلام الكوكب، وذلك لكونها ظواهر كونية طبيعية ليس لها تأثير خطير على كوكب الأرض.



خيال علمي

أما محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أكد أنه لم يحدث أبدًا من قبل أن انطفأت الشمس وأظلمت الكرة الأرضية.



وأضاف "القوصي"، أنه لم يحدث أي إظلام تام للكرة الأرضية من قبل، ومن المستحيل أن تظلم الأرض، مؤكدًا أن هذا يعتبر خيالًا علميًا.



وأوضح أن الشمس تحمل طاقة هائلة جدًا تقوم بإخراج الضوء، ولم يحدث أن تخمد هذه الطاقة، معلقًا: "هذا الحديث غير موجود علميًا".