محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بنقل سكان العقار المائل في منطقة كرموز بغرب المحافظة إلى وحدات سكنية في مدينة بشائر الخير 3، وذلك عقب فحص الحالة الإجتماعية لهم.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسكندرية بأهالي العقار المائل المتضررين بحي غرب، ليحمل لهم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث أوضح أن بعد رفع شكوى الأهالي إلي فخامة الرئيس أعطي تعليماته فورا بالدعم الكامل المادي والعيني للأهالي، وتعويض الأسر المتضررة بوحدات سكنية بمدينة بشاير الخير ٣ وذلك بعد فحص الحالة الاجتماعية لهم. 

وقدم المحافظ نيابة عن شعب الإسكندرية الشكر إلى فخامة الرئيس علي الاستجابة السريعة لدعم الأهالي المتضررة بالعقار المائل. 

وأكد أن الدولة بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياه كريمة لهم.
علي الصعيد ذاته؛ وجه المحافظ رئيس حي غرب بتشكيل لجنة هندسية مكبرة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لفحص العقارات المجاورة والمحيطة بالعقار المائل للتأكد من موقفها الهندسي والسلامة الإنشائية لها. 

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة سحر شعبان رئيس الحي، وجميع الجهات المعنية.
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3
محافظ الإسكندرية: الرئيس وجه بنقل سكان العقار المائل في كرموز إلى بشائر الخير 3

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