قطع مياه الشرب غداً بدمنهور لتوقعات سوء الأحوال الجوية بالبحيرة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، قطع المياه عن مدن ومراكز المحافظة، غدًا الأربعاء، إعتبارًا من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا، وذلك لتخفيف الضغوط عن شبكة الصرف الصحي لتمكين الفرق المعنية برفع تجمعات المياة من القيام بمهام عملهم، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية.



وفي ذات السياق قرر محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.



كانت محافظة البحيرة، شهدت الجمعة الماضية، سقوط أمطار غزيرة علي عدد من المراكز والمدن، منها رشيد، ادكو، المحمودية، دمنهور، وكفر الدوار، وتم انتشار كافة المعدات والأطقم للتعامل والتدخل الفوري لرفع أي تراكمات، كما تم التنسيق بين مركزي ادكو ورشيد والحماية المدنية لرفع تراكمات المياه بالطريق الدولي الساحلي.



ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والحماية المدنية والأسعاف، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة.