اعرف قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020 من خلال هذا الرابط





لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمر 2020، هناك مجموعة من الخطوات التي يسهل عليك اتباعها لمعرفة القيمة وسدادها بكل سهولة، عن طريق الضغط على رابط المصرية للاتصالات واتباع الخطوات وإدخال البيانات للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي





ومن جهتهم يبحث العملاء عن رابط لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي، والتي تم نشرها في 15/10/2020عبر الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات الشركة، ومن هنا تستعرض الفجر لقراءها رابط المصرية للاتسالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ويسر.





فاتورة التليفون الأرضي لشهر نوفمبر 2020

خصصت شركة الاتصالات المصرية رابطًا عبر موقع الشركة الإلكتروني للاستعلام عن فاتورة الهاتف لجميع العملاء المشتركين في الخدمة من خلال إدخال رقم الهاتف واتباع الخطوات التالية لسهولة دفع الفاتورة:





1- قم بزيارة موقع شركة الاتصالات المصرية ( اضغط هنا ).

2- أدخل رقم كود المحافظة.

3- ثم أدخل رقم الهاتف.

4- ثم اضغط على كلمة "Show Invoices".





ومن جهتها، أعلنت شركة المصرية للاتصالات، عن عدة طرق لسداد قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ومنها الآتي:





1- الدفع عن طريق تبادل العملاء.

2- الدفع عن طريق مكاتب فوري ومصاري.

3- الدفع الإلكتروني على بطاقة فيزا عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية.



