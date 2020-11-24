لقاء تعريفي مع الطلاب الفائزين بمنح الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية



وفي كلمته أكد الدكتور هشام جابر أن المنحة تعد فرصة كبيرة للطلاب الفائزين بها وعليهم إستغلالها على الوجه الأمثل متمنيًا لهم مزيد من النجاح والمنافسة للحصول على ما تقدمه المنحة من الدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية لفترة، وأوضح أن هذه المنح تأتى ضمن مشروع ممول بالتعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعة الامريكية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تقديم فرص تعليمية متميزة للشباب المصرى، وتوفير فرص أساسية لفتح آفاق للمستقبل من خلال تعلم مهارات القيادة وريادة الأعمال وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأنشطة طلابية رياضية وفنية وثقافية لتأهيل الطالب للخروج لسوق العمل وربطه بالتغيرات العالمية.



فيما أكدت الأستاذة آمال موافي على امتنانها لجامعة الاسكندرية كونها استطاعت خلال وقت قصير توفير أقصى جهدها فى إدخال الدفعة الأولى من برنامج المنح الدراسية بعد بدء العام الدراسي، مؤكدة أن الجامعة لم تدخر جهدًا فى توفير البرامج الخاصة للطلاب الجدد كبداية للمنح التى تستـمر 10 سنوات، وأشارت أن الوكالة تركز على القطاعات الأساسيــة والتى تتناسب مع رؤية مصر 2030.



حيث فازت جامعة الاسكندرية بـ ٢٢ منحة كاملة للطلاب للدراسة بكلية التجارة، وكلية الزراعة، وكلية الهندسة، وكلية العلوم، وكلية الحاسبات وعلوم البيانات.وذلك بحضور الأستاذة امال موافي المشرف على برنامج المنح الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الدكتور أيمن شتيوي وكيل كلية تجارة، والدكتورة نجوى عادل وكيل كلية الزراعة، الدكتور تامر حلمي وكيل كلية الهندسة، الدكتور أحمد يونس وكيل كلية العلوم وكلية الحاسبات وعلوم البيانات. بالإضافة إلى بعض الطلاب المعنيين بالمنحة.