وفاة ٤ حالات كورونا بمستشفي اسوان التخصصي



يذكر أن المتوفين هم كل من " محمد.ع. غ، 70 سنة"، مقيم بوادي عبادي بمركز إدفو شمال محافظة أسوان ، و"حجاجية. ج. ح، 64 سنة، مقيمة بالشيخ هارون بمدينة أسوان "، و"رمضان.ع. م، 64 سنة"، مقيم بنجع الحجر الجعافرة التابعة لمركز دراو وسط محافظة أسوان ، و"يوحنا. ب.م.، 75 سنة"، مقيم بمركز جهينة بمحافظة سوهاج.



وقال الدكتور مصطفى أبوالمجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية ب أسوان ، إن الوضع بمستشفى أسوان التخصصي مستقر حتى الآن، وجميع الحالات الموجودة داخل المستشفى عددها 32 حالة فقط، مقسمة كالتالي: 22 حالة بالقسم الداخلي و10 بالرعاية المركزة، مضيفًا أنه لم تخرج أي حالة اليوم، أو تحويلات للمنزل.



توفي 4 مسنين مصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، داخل قسم العناية المركزة بمستشفى أسوان التخصصي المخصص لعزل حالات كورونا، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية، ما أدى إلى حالة من الحزن الشديد لدى الأهالي التي فقدت 3 من أبنائهم وآخر من محافظة سوهاج.