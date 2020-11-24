حمزة نمرة يكشف عن أكلته المفضلة

: "مع اكلتي المفضلة قرن الخروب".





يذكر أن آخر أعمال حمزة نمرة ألبوم " هطير من تاني " الذي حققت نجاحاً كبيراً ومشاهدات عالية بعد طرحه عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وخاصة أغنية " داري ياقلبي " التي أثرت على الناس بشكل كبير ودخلت قلب الجمهور بسهولة وحظت مشاهدات تخطت ال ١٠٠ مليون، والأغنية من كلمات محمود فاروق، ألحان حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب وحمزة نمرة.





كما يذكر أيضاً أن ألبوم "هطير من تاني" يضم تسع أغنيات وهما " داري ياقلبي، الواد العبيط ، هطير من تاني ، زهرة ، بص بص، ولا صحبة أحلي، شوية حبايب، شيكايو، مدد"، وتعاون فيه حمزة مع عدد من الشعراء وهما محمود فاروق، حازم ويفي، ومحمد السيد، ولحن لنفسه جميع أغاني الألبوم ماعدا أغنية واحدة لحنها له الموسيقي كريم عبد الوهاب، وجميع الأغاني من توزيع حمزة نمرة وكريم عبد الوهاب.

كشف الفنان حمزة نمرة، عن أكلته المفضلة، من خلال خاصية الاستوري في صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".ونشر صورته وهو ياكل "قرن خروب"، وعلق حمزة على الصورة قائلاً