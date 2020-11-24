3 وزارء يناقشون تطوير زراعة قصب السكر في مصر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
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عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع كل من الدكتور علي السيد المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتقنية الفيديوكونفرانس لمناقشة ووضع خطه متكاملة بشأن تطوير زراعة قصب السكر في مصر وزيادة الانتاجية وترشيد المياه وزيادة دخل الفلاح.

والجدير بالذكر أن زراعة قصب السكر فى مصر تتركز فى محافظات الوجه القبلى (المنيا – سوهاج – قنا – أسوان) وتخدم فى معظمها المصانع التى تقوم باستخلاص السكر من القصب.

وقد اتفق السادة الوزراء على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاث لإعداد البرامج التنفيذية لتطوير زراعة قصب السكر في مصر مع مراعاة الاحتياجات الحالية والمستقبلية لاستهلاك السوق المحلى والأخذ في الإعتبار مشكلة نقص الموارد المائية في مصر.

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