جواز سفر دبلوماسي وسيوف.. شاهد مقتنيات الأمير محمد علي

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أطلق متحف قصر المنيل معرضًا مؤقتًا لعدد من مقتنيات الأمير محمد علي توفيق والتي تمثل جزءً من آثار المتحف الذي ينتظر الافتتاح منذ سنوات.



وشهد افتتاح المعرض عدد من المهتمين بالشأن التراثي والأثري في مقدمتهم الدكتور حمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور ولاء بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، وعد من الإعلاميين والصحفيين.



وعرض المعرض كأس بللور أبيض صناعة بكارات مذهب تذهيب بسيط وعليه اسم محمد توفيق بالعربي يعلوه التاج ويتركز صحن بللور صناعة بوهيما وفرعين من الجهتين ارتفاع 16 سم.



طقم شربات بللور ابيض اسطواني الشكل عليه تذهيب وكتابة عربية نصها "محمد توفيق خديو يعلوها تاج مصري مذهب ولها صحن وغطاء" عدد 2 كأس بللور أبيض ذات قاعدة مستديرة مزخرفة بالقطع في شعاع وله عنق ويحلي بدن الكأس قشور سمك بالقطع ويعلوه شريط لها حبيبات متكررة بالقطع ويتوسط الكأس حرفين M.T ويعلوه التاج الملكي



سيف تشريفه أوروبي صناعة انجليزي نصله من الصلب المحفور بزخارف وعليه كتابة الله أكبر والوجه الأخر"من أجل مليكي ووطني"وله بدن من النحاس المفرغ وعليه الشعار التركي ولع غمد من الصلب.



سيف تشريفة شكله مقوس وهو شرقي ونصله من الصلب عليه كتابات وزخارف من الذهب علي أحد وجهيه"وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت "والتاج والشعار التركي،وبالوجه الأخر"بسم الله الرحمن الرحيم"وواقية السيف من النحاس المذهب واليد من النحاس المذهب وله غمد من النحاس.



صندوق من الخشب الأرو بداخله طاقم حلاقة كامل عبارة عن 24 قطعة من كريستال ومعدن ومنها 2 موس للحلاقة مرصع بالألماس وأمشاط وفرش ومرأة صغيرة ومقصات معدن



جواز سفر سياسي باللون الأحمر مكتوب عليه المملكة المصرية وعليه شعار الدولة ويحمل رقم 66 بإسم رستم بيك وتاريخ صدوره 18 مايو لسنة 1946



صورة فوتوغرافية داخل برواز خشب وزجاج للأمير محمد علي في شبابه بالزي الرسمي ممسكا بيده اليمني سيف تشريفة شكله مقوس والسيف له واقية من النحاس المذهب واليد من النحاس المذهب وله غمد من النحاس المذهب ومتكئا بيده اليسري علي يد السيف



صورة فوتوغرافية داخل برواز خشب وزجاج للأمير محمد علي يرتدي الزي التشريفي "الزي الرسمي" وعلى رأسه طربوش ويرتدي قلادة محمد علي.



صورة فوتوغرافية داخل برواز بسيط للأمير محمد علي في صغره متكئا علي أريكة وعلي رأسه طربوش وبيده سيف تشريفة أوروبي صناعة إنجليزي.



صورة فوتوغرافية للأمير محمد علي في ريعان شبابه واقفا وعلي رأسه طربوش وممسكا بيده عصا والصورة داخل برواز من الخشب.



صورة فوتوغرافية للأمير محمد علي في كبره داخل برواز من الخشب والزجاج.