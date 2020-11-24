عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:04 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، اليوم الثلاثاء، قراره الظني بحق فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم.


وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن القرار "قضى بإدانة الهاشم بجناية القتل (المادة 547) معطوفة على المادة 228 من قانون العقوبات والتي تتراوح عقوبتها ما بين 15 و20 عاما"، مؤكدة إحالة الملف إلى محكمة الجنايات.


وأوضحت الوكالة الرسمية أن "قاضي التحقيق الأول قرر ترك فادي الهاشم رهن التحقيق لحين الاستماع إلى عدد من الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات".


وأشارت إلى أن "المادة 547 تنص أنه "من قتل إنسانا قصدا عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وتكون العقوبة من عشرين سنة إلى خمسة وعشرين سنة إذا ارتكب فعل القتل أحد الزوجين ضد الآخر".


من جانبه، علق غابي جورمانوس، محامي فادي الهاشم على قرار المحكمة، وقال: "إنهم كانوا يتوقعون حكمًا بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وقانونيًا الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهي اللا عقاب، وإذا قمنا بقراءة المادة المعطوف عليها القرار تتطابق مع ما قاله فادي في التحقيقات". 


يذكر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور كان قد استمع سابقًا إلى زوج الفنانة نانسي عجرم المدعى عليه في جريمة قتل السوري محمد الموسى، فيما قالت محامية أهل القتيل إن الهاشم والموسى أجريا عدة اتصالات ببعضهما بعضا قبل الواقعة.


وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم

أخبار تهمك

محلل بي إن سبورتس يكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ ساعتين و 8 دقيقة

مورينيو: أوفيت بوعدي لريجيلون بعد خسارة الرهان

منذ أقل من ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطمئن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من موسيماني للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

منذ ساعة الا ربع

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل .. أسعار الدولار تسجل ارتفاعات جديدة بالبنوك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

03:40 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»