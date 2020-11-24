اقبال كبير بمدن ومراكز اسوان فى انتخابات مجلس النواب

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شهدت 373 لجنة فرعية بأسوان، اليوم الثلاثاء، توافد ملحوظ من الناخبين أمام اللجان الانتخابية بأسوان ، وتعد لجان أبو الريش والخطارة وبنبان والمنصورية والشطب بالدائرة الأولى بمدينة أسوان ، وكفور كوم أمبو بالدائرة الثالثة، وقرى الكلح والرمادى والبصيلية والمفالسه بالدائرة الرابعة، وقرى نصر النوبة بالدائرة الثانية، أكثر اللجان التي توافد عليها الناخبون، للتصويت داخل 373 لجنة فرعية، على مستوى المحافظة.



يشار إلى أن محافظة أسوان ، يبلغ إجمالى عدد اللجان الفرعية بها 373 لجنة، تستقبل نحو مليون و39 ألفاا و51 ناخب وناخبة، بينما يتم تقسيم الدوائر بمحافظة أسوان ، فى انتخابات مجلس النواب 2020، على النحو التالى: مخصص لها 5 مقاعد فردى ومقسمة إلى 4 دوائر هى: الدائرة الأولى مقرها قسم أول أسوان ، ومكوناتها الإدارية مراكز أسوان ، ودراو، وأقسام ولأسوان وثان أسوان و أسوان الجديدة، وعدد المقاعد بها 2، والدائرة الثانية مقرها مركز كوم أمبو ، ومكوناتها الإدارية مركز كوم أمبو ، وعدد المقاعد 1، والدائرة الثالثة مقرها مركز نصر النوبة، ومكوناتها الإدارية مركز نصر النوبة، وعدد المقاعد 1، والدائرة الرابعة مقرها مركز إدفو، ومكوناتها الإدارية مركز ادفو، وعدد المقاعد 1



