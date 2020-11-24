في عيد مارمينا.. تدشين مذبح وسيامة شمامسة بكنيسة الدويك إيبارشية طما

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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دشن نيافة الأنبا إسحق أسقف طما، مذبح جديد بكنيسة الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس بنزلة الدويك التابعة لإيبارشية طما، صباح اليوم.

تمت صلوات التدشين بحسب الترتيب الطقسي قبل بدء القداس حيث تم تدشين المذبح البحري على اسم دانيال النبي والقديس البابا كيرلس السادس.

شمل التدشين أيضًا مجموعة من أيقونات الكنيسة، وكذلك أيقونتي تأسيس سر الافخارستيا والصليب في حامل الأيقونات، إلى جانب عدد من أواني الخدمة.

تلا التدشين صلوات القداس الإلهي بمشاركة الآباء الكهنة والشمامسة والشعب.

وفي السياق نفسه تمت عقب صلاة الصلح، سيامة ٢٠ شماسًا في رتبة الإبصالتس (المرتل)، كما تم تطييب رفات الشهيد مار مينا عقب انتهاء القداس.

كان المذبح الرئيسي للكنيسة ذاتها قد دشن على اسم الشهيد مارمينا بيد مثلث الرحمات الأنبا فام أسقف طما السابق يوم ٢٤ نوفمبر أيضًا من عام ٢٠٠٧.

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