شوبير يكشف آخر المستجدات بملف حضور الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، عن آخر المستجدات ملف حضور الجماهير في مباراة الأهلي والزمالك بنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي.









وقال شوبير في برنامجه الإذاعي"مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" فإن وافق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على حضور الجماهير لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولكن موافقته جاءت متأخرة مما يجعل الحضور الجماهيري في القمة المنتظر أمر صعب".





وأضاف: ” ضيق الوقت هو السبب في أن يسمح بحضور الجماهير في لقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن هناك إجراءات خاصة لدينا تتعلق بالتذاكر وتعليمات الدخول والخروج من ملعب المباراة وغيرها من الأمور التنظيمية التي لن يتسع الوقت للانتهاء منها مما يصعب إقامة المباراة بحضور جماهيري”.









وواصل: ” مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك ستقام بدون حضور الجماهير”.





وشهدت الساعات القليلة الماضية عدة إصابات بفيروس كورونا ضربت صفوف الأهلي والزمالك أبرزهم، محمود كهربا، وصالح جمعة ووليد سليمان، وحازم إمام، ومحمد حسن، ومحمود الونش، ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.









وصعد الأهلي بعد فوزه على فريق الوداد المغربي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب الذى أقيمت على ستاد محمد الخامس، قبل أن يحسم لقاء الإياب، بثلاثة أهداف مقابل هدف.









يذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب فريق الرجاء المغربي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائى، بعدما حقق فوزا هاما فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى.



