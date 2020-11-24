التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج فى دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام اليوم الثلاثاء موقعة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال اوروبا.


ومن المُنتظر أن يدخل الفريق الباريسي المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى: كيلور نافاس
 
الدفاع: باكير – ديالو – ماركينيوس – فلورينزى
 
خط الوسط : باريديس – هيريرا – دى ماريا – نيمار
 
الهجوم: كيان – مبابى

فيما سيلعب لايبزيج وفق الأسماء الآتية :-

حراسة المرمى: جولاسى
 
الدفاع: كوناتى – أوباميكانو – أوربان
 
خط الوسط: موكيلى – سابيتزير – كامبل – انجيلينو
 
الهجوم: فرسبرج – اولمو - نكونكو

ويحتل لايبزيج المركز الثانى فى المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بثلاثة نقاط.

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