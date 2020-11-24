التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان ضد لايبزيج فى دوري أبطال أوروبا

تقام اليوم الثلاثاء موقعة لايبزيج ضد باريس سان جيرمان والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال اوروبا.









ومن المُنتظر أن يدخل الفريق الباريسي المباراة بالتشكيل التالي :-





حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: باكير – ديالو – ماركينيوس – فلورينزى

خط الوسط : باريديس – هيريرا – دى ماريا – نيمار

الهجوم: كيان – مبابى





فيما سيلعب لايبزيج وفق الأسماء الآتية :-





حراسة المرمى: جولاسى

الدفاع: كوناتى – أوباميكانو – أوربان

خط الوسط: موكيلى – سابيتزير – كامبل – انجيلينو

الهجوم: فرسبرج – اولمو - نكونكو





ويحتل لايبزيج المركز الثانى فى المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط بينما يحتل باريس سان جيرمان المركز الثالث بثلاثة نقاط.



