بهذه الطريقة.. علي ربيع سهنئ كريم عفيفي بعيد ميلاده





يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" اخر اعماله ، وهي بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي.





يعد فيلم الخطة العايمة آخر أعمال علي ربيع والفيلم بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى.





وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.

نشر الفنان علي ربيع، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكان في الصورة برفقة صديقهوعلق علي على الصورة قائلاً: "كل سنة وانت طيب يا كيمو ، وعقبال مليون سنة، وانت ديما مبسوط".