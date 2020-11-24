"أحلى حاجة في الدنيا لما طاقة اللي قدامك تكون صادقة وحقيقية ".. أسما شريف منير توجه رسالة لجمهورها

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الاعلامية أسما شريف منير، مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".


وكانت في الصورة برفقة صديقتها، وعلقت عليها قائلة: "احلى حاجة في الدنيا لما طاقة اللي قدامك تكون صادقة وحقيقية" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.


وشاركت أسما شريف منير، والدها مؤخرا في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.


ومؤخرا احتفلت أسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت أسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل و لا عيد الأب، انهاردة ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل و عشان كده دي فرصة احب فيها و اقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4".


وقالت أسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وابدًا ابويا حبيبي، سندي و ضهري، قاسي و لين، ديمًا في ضهري و تعب عمره كله عشاني انا و اخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا و يخلينا في مستواي كويس و ده كان ديمًا ضغطه في شغله، احن و اطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي و حمقي، راجل محترم و الناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك و يدي

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