"أحلى حاجة في الدنيا لما طاقة اللي قدامك تكون صادقة وحقيقية ".. أسما شريف منير توجه رسالة لجمهورها

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وكانت في الصورة برفقة صديقتها، وعلقت عليها قائلة: "احلى حاجة في الدنيا لما طاقة اللي قدامك تكون صادقة وحقيقية" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.







وشاركت أسما شريف منير، والدها مؤخرا في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان.





ومؤخرا احتفلت أسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت أسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل و لا عيد الأب، انهاردة ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل و عشان كده دي فرصة احب فيها و اقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4".





وقالت أسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وابدًا ابويا حبيبي، سندي و ضهري، قاسي و لين، ديمًا في ضهري و تعب عمره كله عشاني انا و اخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا و يخلينا في مستواي كويس و ده كان ديمًا ضغطه في شغله، احن و اطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي و حمقي، راجل محترم و الناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك و يدي