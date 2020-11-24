"أحلى حاجة في الدنيا لما طاقة اللي قدامك تكون صادقة وحقيقية ".. أسما شريف منير توجه رسالة لجمهورها
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:57 م
نادين نجدي
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نشرت الاعلامية أسما شريف منير، مجموعة من الصور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكانت في الصورة برفقة صديقتها، وعلقت عليها قائلة: "احلى حاجة في الدنيا لما طاقة اللي قدامك تكون صادقة وحقيقية" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.
وشاركت أسما شريف منير، والدها مؤخرا في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات، والذي انتهى عرض آخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.
ومؤخرا احتفلت أسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت أسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل و لا عيد الأب، انهاردة ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل و عشان كده دي فرصة احب فيها و اقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4".
وقالت أسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وابدًا ابويا حبيبي، سندي و ضهري، قاسي و لين، ديمًا في ضهري و تعب عمره كله عشاني انا و اخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا و يخلينا في مستواي كويس و ده كان ديمًا ضغطه في شغله، احن و اطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي و حمقي، راجل محترم و الناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك و يدي
وكانت في الصورة برفقة صديقتها، وعلقت عليها قائلة: "احلى حاجة في الدنيا لما طاقة اللي قدامك تكون صادقة وحقيقية" ، حازت الصورة على الكثير من الاعجابات.
وشاركت أسما شريف منير، والدها مؤخرا في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات، والذي انتهى عرض آخر مواسمه قبل بداية شهر رمضان.
ومؤخرا احتفلت أسما شريف منير باليوم العالمي للرجل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت أسما شريف منير صورة لوالدها وعلقت قائلة: "ديمًا بنسمع عن اليوم العالي للمرأة و عن عيد الأم بس مش ناس كتير بتهتم اليوم العالمي للرجل و لا عيد الأب، انهاردة ١٩ نوڤمبر هو اليوم العالمي للرجل و عشان كده دي فرصة احب فيها و اقدر الرجال اللي في حياتي اهمهم 4".
وقالت أسما شريف منير: "رقم ١ دائمًا وابدًا ابويا حبيبي، سندي و ضهري، قاسي و لين، ديمًا في ضهري و تعب عمره كله عشاني انا و اخواتي، حرم نفسه من حاجات كتير عشان يعلمنا و يخلينا في مستواي كويس و ده كان ديمًا ضغطه في شغله، احن و اطيب رجل في الدنيا رغم انه عصبي و حمقي، راجل محترم و الناس حبتنا بسببه، ربنا ما يحرمني منك و يدي