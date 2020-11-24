حبس عاطل تحرش بطالبة في الدقهلية



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في الميعاد القانوني.

ألقي ضباط مركز ميت غمر القبض علي عاطل مقيم بشارع الصاغة دائرة المركز، حال قيامه بالتحرش بطالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية النوعية بالمركز.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا بورود بلاغ لضباط مركز ميت غمر، يفيدضبط المدعو فتحى ن. ف. 23 سنة عاطل، ومقيم شارع " الصاغة " دائرة قسم ميت غمر حال قيامة بالتحرش بالمدعوة هدير س. م. 19 سنة طالبة بالفرقة الثانية بكلية التربية النوعية بميت غمر، ومقيمة " كفر دمنهور القديمة " مركز زفتى - غربية، ووضع يده على أماكن حساسة بجسدها وإعترافه بإرتكاب الواقعة.