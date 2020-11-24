تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:50 م
بوابة الفجر
ريهام على
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مساعدة كبار السن والمعاقين من المشاهد التي تصدرت سير جولة الإعادة في يومها الثاني ففي الدائرة الثانية بمركز اطسا بالفيوم شهدت لجنه منشأة ربيع إقبال من كبار السن للإدلاء بصوتهم فى مشهد انسانى يعبر عن الدور المجتمعى والانسانى.

وفى لجنة شدموه تزايد الإقبال من المرأة على مراكز الاقتراع قبل غلق اللجان فى فترة الراحة المقرر لها من الساعة الثالثة إلى الرابعة مساءًا التى أقرتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم
تصدر مشهد مساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بالفيوم

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