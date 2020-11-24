على طريقته الخاصة.. محسن منصور يحتفل بعيد ميلاده





ونشر محسن منصور، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب: النهاردة عيد ميلادي صباح جميل لكل جمهوري الغالي رمز البهجة والسعادة في حياتي، صباح الفل لكل أصحابي شركاء رحلة الكفاح وأخواتي وأهلي ولكل من علمني ووقف جمبي.





يشارك الفنان محسن منصور في مسلسل "ضربة معلم" الذي يعرض حالياً على القنوات الفضائية ، وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال الاجتماعية، ويتكون من 45 حلقة، وهو بطولة إنعام سالوسة، رياض الخولي، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل.

يحتفل الفنان محسن منصور، بعيد ميلاده الذي يحل اليوم الرابع عشر من شهر نوفمبر.