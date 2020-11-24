المملكة تستضيف أول سباق ليلي لبطولة العالم «فورمولا إي»

أعلنت سلسلة بطولات السيارات الكهربائية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ستستضيف أول سباق ليلي على الإطلاق لبطولة العالم فورمولا إي، وذلك من خلال إقامة سباقين متتالين في الدرعية شهر فبراير من العام المقبل 2021.





وستتم الاستعانة خلال السباقين بأضواء كاشفة منخفضة الاستهلاك والصديقة للبيئة؛ حيث تعمل جميعها بالطاقة المتجددة.





ومنذ عام 2018 والدرعية تستضيف سباقًا للفورمولا إي، وسيكون السباقان القادمان هما الثالث والرابع في بطولة العالم التي ستنطلق أول سباقاتها في تشيلي.



