صورة نادرة لبسنت شوقي أثناء برنامج "Fear factor Xtreme"

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة بسنت شوقي وذلك قبل خوضها تجربة التمثيل ومشاركتها ببرنامج "fear factor Xtreme" ارض الخوف وأثناء مشاركتها في البرنامج ضمن المتسابقين.





وعملت في البداية على احتراف الفن والوصول لحلمها بكل الطرق، وسافرت في 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة ببرنامج Fear Factor Xtreme.



التحقت بسنت بورشة تدريبية للتمثيل مع بعض الممثلين الصاعدين، في عام 2011.





بدأت مسيرتها التمثيلية من خلال العرض المسرحي "حكاوي التحرير" عقب ثورة يناير، وذلك مع المخرجة سندس شبايك.





وخاضت تجربة التمثيل عام 2011 من خلال العرض المسرحي "حكاوى التحرير" من إخراج سندس شبايك، ومن ثم ظهرت بسنت فى التليفزيون في عام 2013، حينما شاركت في بطولة مسلسل "اسم مؤقت"، وفى السينما فحازت على أول بطولة سينمائية لها فى فيلم "أسرار عائلية" للمخرج هاني فوزي.



وهى أيضًا خطيبة الفنان محمد فراج، وظهر الثنائي معا فى العديد من الفعاليات الفنية، أبرزها مهرجان الجونة السينمائي.





