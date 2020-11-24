وزير السياحة والآثار يستقبل سفير طاجيكستان بالقاهرة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
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استقبل وزير السياحة والآثار، بمقر مكتبه بالوزارة في الزمالك، السفير ضراب الدين قاسمي، سفير دولة طاجيكستان بالقاهرة، والذي حرص على لقاء الوزير والتعرف عليه ضمن لقاءاته الرسمية بعد استلامه مهام منصبه كسفير لبلاده بالقاهرة.

واستهل الوزير هذا اللقاء بالترحيب بالسفير، مقدما له خالص التهنئه على توليه منصبه الجديد، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله؛ وأن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون بين البلدين في مجال العمل السياحي والأثري.

وخلال اللقاء تم مناقشة تعزيز سُبل التعاون وتفعيل قنوات التواصل بين البلدين في مجال العمل الأثري وزيادة الحركة السياحية بين البلدين، ونقل الخبرات المصرية لدولة طاجيكستان فيما يخص علم المتاحف والترميم لما لدى مصر من خبرات وتميز في هذا المجال.

كما تناول اللقاء امكانيه تنظيم دورات تعليمية للعاملين في مجال السياحة والترميم، ومناقشة امكانية إعادة استئناف رحلات الطيران المباشره بين طاجيكستان ومدينة شرم الشيخ، خاصة في ظل رغبة عدد كبير من السائحين من دولة طاجيكستان لزيارة مصر للتعرف على حضارتها العريقة وشواطئها الخلابة والمشمسة .

وفي نهاية اللقاء تمنى الوزير للسفير اقامة سعيده في بلده الثاني مصر، مشيراً إلى أن الوزارة سوف تسعى لتقديم كل ما لديها من خبرات في مجال السياحة والآثار والمتاحف، ودراسة فرص الاستثمار السياحي بين البلدين.

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