الدفاع المدني السعودي يدعو إلى الحيطة والحذر وعدم المجازفة بسبب التقلبات الجوية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم المجازفة، وذلك نظرًا لما تشهده منطقة الباحة من تقلبات جوية.

وصرح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بأنه بناءً على التنبيهات المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الفترة من يوم الخميس إلى يوم الأحد الموافق ١١-١٤٤١٤٤٢ هجريًّا، والتي تشير إلى هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة برياح نشطة، وأتربه مثارة، وتساقط البرد، على ( الباحة - بلجرشي - بني حسن - القرى- قلوة - الحجرة- المخواة - المندق)، تحث هيئة الدفاع المدني، جميع المواطنين والمقيمين الى أخذ الحيطة والحذر.

وشدد على عدم المجازفة ودخول المناطق المنخفضة أو عبور الأودية أثناء جريان السيول والسباحة في تجمعات المياه والمستنقعات.

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى زيارة حسابات مواقع التواصل الإجتماعي التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني للإطلاع على الإرشادات والتعليمات التي يجب اتخاذها في مثل هذه الحالات كذلك من خلال موقعه الإلكتروني على بوابة التوعية الوقائية. وكذلك الاتصال على الرقم ٩٩٨ على مدار الساعة.

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