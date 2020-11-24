محافظ البحيرة يقرر تعطيل الدراسة غداً لتوقعات سوء الأحوال الجوية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:40 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدًا الأربعاء، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، على أن يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.


كانت محافظة البحيرة، شهدت الجمعة الماضية، سقوط أمطار غزيرة علي عدد من المراكز والمدن، منها رشيد، ادكو، المحمودية، دمنهور، وكفر الدوار، وتم انتشار كافة المعدات والأطقم للتعامل والتدخل الفوري لرفع أي تراكمات، كما تم التنسيق بين مركزي ادكو ورشيد والحماية المدنية لرفع تراكمات المياه بالطريق الدولي الساحلي.

ووجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري والحماية المدنية والأسعاف، بضرورة الالتزام باتخاذ كافة التدابير اللازمة.

أخبار تهمك

مورينيو: أوفيت بوعدي لريجيلون بعد خسارة الرهان

منذ أقل من ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

محلل بي إن سبورتس يكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل .. أسعار الدولار تسجل ارتفاعات جديدة بالبنوك

منذ أقل من ساعتين

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فرمان ناري من موسيماني للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يطمئن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

منذ ساعتين و 54 دقيقة

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

03:40 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»