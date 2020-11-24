رئيس جامعة الفيوم يتفقد تحديثات البنية التحتية داخل الجامعة

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تفقد الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، تحديثات البنية التحتية داخل الجامعة، رافقه خلال الجولة الدكتور رانيا أبو السعود، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والمهندسين المسئولين عن تجهيزات وتنسيق المساحات الممتدة أمام كلية الحاسبات والمعلومات.



وجه الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم بسرعة رفع مخلفات البناء ونظافة الطرق حول الكلية وسرعة الانتهاء من أعمال التشجير وتجهيز الطرق الجانبية.

