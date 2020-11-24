حجز دعوى تطالب بإلغاء عمومية حزب الغد إلي 12 ديسمبر

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:38 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، حجز دعوى وقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد بالجمعية العمومية غير العادية لحزب الغد المنعقدة أول فبراير، للحكم بجلسة 12 ديسمبر المقبل.


أقام الدعوى عصام محمد عثمان، ضد نائب رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة شئون الأحزاب، وحملت الدعوى رقم 43001 74 قضائية.

وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب المتضمن الاعتداد بالجمعية العمومية لحزب الغد والنمعقدة في فبراير الماضي، علي ما يترتب من أثار أهمها إلغاء الاعتداد بهذه الجمعية.

أخبار تهمك

عاجل .. أسعار الدولار تسجل ارتفاعات جديدة بالبنوك

منذ أقل من ساعتين

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطمئن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن

منذ ساعتين و 55 دقيقة

محلل بي إن سبورتس يكشف عن وجهة ليونيل ميسي الجديدة

منذ أقل من ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

منذ ساعة الا ربع

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ حوالي 4 ساعات

مورينيو: أوفيت بوعدي لريجيلون بعد خسارة الرهان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

فرمان ناري من موسيماني للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

منذ أقل من نصف ساعة

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

عاجل.. ريال مدريد يستغني عن جوكر زيدان السحري

03:40 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»