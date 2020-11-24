الليلة.. هنادي مهنا تطرح أغنية "أول كلام"

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تخوض الممثلة هنادي مهنا، تجربة الغناء من خلال أغنية جديدة تحت عنوان"أول كلام"، وتستعد هنادي، لطرحها في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء.



الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان مدين وتوزيع أحمد عادل، صولو الموسيقار هاني مهني، جيتار مصطفي نصر، هندسة صوتية خالد رؤوف.



جدير بالذكر أن هنادي مهني احتفلت منذ أسابيع بحفل زفافها علي الفنان أحمد خالد صالح بإحدي الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور عدد من نجوم الفن وأصدقاء العروسين.



