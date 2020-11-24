قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب السورية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:57 م
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، بسقوط عدد من القتلى والجرحى،  بانفجار قوي هز مدينة الباب السورية ناجم عن سيارة مفخخة.

 

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن السيارة انفجرت بجانب تقاطع مفرق قباسين في المدينة التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، وتسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

 

وأدى الانفجار، إلى عدد من الإصابات بعضها خطرة إضافة إلى أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل، وأضرار مادية كبيرة في المكان.

 

وكانت المناطق التي تقع تحت سيطرة تركيا، شهدت أوضاعًا أمنية غير مستقرة، إذ تتكرر الاغتيالات والانفجارات، وسبق أن شهدت مدينة الباب انفجار سيارة مفخخة في 11 من الشهر الجاري، وقبل ذلك بنحو أسبوع شهدت المدينة انفجار صهريج.

 

وفي وقت سابق، قام مجهولون باغتيال شاب في المدينة التي تشهد أيضا حالات اختطاف، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تلك الأحداث.

 

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