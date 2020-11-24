تعرف على أسعار حفل صابر الرباعي بالمنارة



جدير بالذكر أن أخر حفلات الرباعي، كان في الأوبرا على هامش مهرجان الموسيقى العربية.



قدم صابر، أغنية جديدة خلال الحفل تحمل عنوان طول حياتي وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد، والمقرر طرحها رسميًأ خلال الفترة المقبلة.



يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء حفلًا غنائيًا بمسرح مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، يوم 25 ديسمبر المقبل احتفالًا بالكريسماس.وأعلن موقع "تيكتس مارشيه"،عن أسعار التذاكر، وجاءت أسعار التذاكر السيلفر 600 جنيهًا، أما الجولد 900 جنيهًا، والبلاتينيوم 1200 جنيهًا، والدياموند 1500 جنيهًا، وVip 1800جنيهًا.