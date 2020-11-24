تعرف على أسعار حفل صابر الرباعي بالمنارة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements

يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء حفلًا غنائيًا بمسرح مركز المنارة الدولي بالتجمع الخامس، يوم 25 ديسمبر المقبل احتفالًا بالكريسماس.

وأعلن موقع "تيكتس مارشيه"،عن أسعار التذاكر، وجاءت أسعار التذاكر السيلفر 600 جنيهًا، أما الجولد 900 جنيهًا، والبلاتينيوم 1200 جنيهًا، والدياموند 1500 جنيهًا، وVip 1800جنيهًا.

جدير بالذكر أن أخر حفلات الرباعي، كان في الأوبرا على هامش مهرجان الموسيقى العربية.

قدم صابر، أغنية جديدة خلال الحفل تحمل عنوان طول حياتي وهي من كلمات الشاعر هاني عبد الكريم، وألحان وليد سعد، والمقرر طرحها رسميًأ خلال الفترة المقبلة.

أخبار تهمك

الأهلي يطمئن على الثلاثي المصاب بكورونا قبل نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

جريزمان يفضح ليونيل ميسي على الهواء

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ يوم

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ يوم

شوبير يكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل قبل مباراة الأهلى والزمالك بنهائى دورى أبطال

منذ حوالي 3 ساعات

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز

منذ ساعة و نصف

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

منذ أقل من ساعة

وليد سليمان يطمئن جماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:49 م

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

11:29 ص

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

09:47 ص

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

09:06 م

هاني رمزي في قناة الأهلي.. كذب ولو صدق!

02:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»